Pools en Spaans oorlogsschip te bewonderen aan in Rotterdam-Centrum

Jan Kroos twijfelde niet toen Drecht­streek belde: ‘Heb hier mijn mooiste tijd als trainer beleefd’

Jan Kroos is als interim-trainer terug bij Drechtstreek. De 63-jarige inwoner van Hardinxveld-Giessendam was eerder van 2009 tot 2013 als trainer bij de Papendrechters actief. Kroos is door het bestuur van de Oostpolderclub gevraagd om het eerste elftal in de zes resterende wedstrijden buiten de degradatiezone van 3D te houden.