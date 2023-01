Pont Rozenburg - Maassluis wel of niet uit de vaart? Volgens de laatste berichten vaart-ie

Geen geld voor brandalarm: donkere wolken boven voortbe­staan unieke zorgboerde­rij voor ouderen

Een boerderij waar ouderen met geheugenproblemen wonen: dat is in het kort de omschrijving van Iets Terug Doen. De zorgboerderij in Oud-Beijerland telt zeven bewoners. Nog wel, want het voortbestaan is in gevaar omdat de brandveiligheid niet op orde is. Dat fixen kost veel geld: 60.000 euro.

