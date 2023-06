Politiek in de bres voor Eurostar tussen Rotterdam en Londen: ‘Dit is volstrekt onaanvaardbaar’

commentaar Eén app en dan is het openbaar vervoer weer helemaal van deze tijd

Wat is dat toch? De files zijn langer dan ooit, maar de forens laat het openbaar vervoer links liggen. De RET zit in financiële problemen door het tegenvallende aantal reizigers en dreigt de tarieven te verhogen. Een doemscenario, zegt Leon van Heel in het Commentaar, want dat zal de metro er niet aantrekkelijker op maken.