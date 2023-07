Politieauto rijdt Tiara (22) klem, ‘verboden’ skaters gaan demonstreren: ‘Wij doen niemand kwaad’

Peuterbad in Zuid-Beijerland weer open na enorme ravage door vandalisme

Het peuterbadje op de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland is afgelopen weekend zodanig beschadigd geraakt door vandalisme, dat het bad een paar dagen gesloten moest blijven. Er waren tegels van het omliggende pad in het water gegooid, afsluitkleppen van de filters kapotgemaakt en kapotte flesjes ingegraven in het gras.