Politie zoekt vijf gevluchte daders na steekpartij in Rotterdam-Zuidwijk

lezersbrieven Idee voor uitbrei­ding metrolij­nen Rotterdam valt niet overal goed

De oproep van de Jonge Democraten Rotterdam om het metronetwerk in de stad te vergroten en daarnaast een hogere frequentie van metrostellen op de lijnen te realiseren, doet veel lezers in de pen klimmen. Niet iedereen is even positief over het plan.

14:00