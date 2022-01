Politie waarschuwt bestuurders die stilstaand voertuig maar nét ontwijken: ‘Alarmlichten? Neem gas terug’

Tamara heeft brandwon­den in gezicht door brandstich­ters, burgemees­ter boos: ‘Hoop dat ze geschrok­ken zijn’

Burgemeester Bram van Hemmen is boos op de vier jongeren die in de nacht van zaterdag op zondag kerstbomen in brand staken in een tuin op het Penningkruid in Puttershoek, waardoor de 39-jarige bewoonster Tamara brandwonden opliep.

3 januari