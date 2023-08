Politie schiet op verdachte na melding vuurwapen in het Lage Land

Grootste so­lo-expositie van houtkunste­naar Lentink: ‘Het is monniken­werk, ik doe één jaar over een beeld’

Het is zijn grootste solotentoonstelling in Dordrecht: beeldend kunstenaar Gerhard Lentink exposeert zijn werk in de Kunstkerk. Hiermee blikt hij terug op ruim veertig jaar kunstenaarschap. ,,Het is monnikenwerk wat ik hier doe, ik spendeer uren in mijn atelier en tracht een ideale wereld te scheppen.”