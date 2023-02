Politie pakt auto af van bestuurder die direct na waarschuwing opnieuw zonder verzekering rijdt

Man verwondt vrouw na ruzie op straat in Rotterdam-Feijenoord: ‘Vermoede­lijk conflict in relatione­le sfeer’

Een man heeft donderdagochtend een vrouw verwond in de Slaghekstraat in Rotterdam-Feijenoord. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Ze verkeert niet in levensgevaar. De politie vermoedt dat onenigheid in de relationele sfeer de oorzaak is van de ruzie tussen de twee.

8:16