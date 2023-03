Politie onderzoekt explosie in woning Lisbloemstraat, meerdere ruiten kapot

Malafide loodgie­ters teisteren Randstad, 1527 euro voor verstopte wc: ‘Zijn toon werd steeds dreigender’

Het aantal gedupeerde klanten van malafide loodgieters in de randstad neemt sinds een maand toe, volgens het Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen. Voor een simpele klus als het ontstoppen van een gootsteen worden duizenden euro's gerekend. Klanten die niet willen of kunnen betalen, worden onder druk gezet of zelfs bedreigd. Ook Angela heeft hier ervaring mee. ‘Zijn toon werd steeds dreigender.’