Politie: Lessen getrokken uit voorvallen die voorafging aan doodrijden motoragent Arno

Sluiproutes

De politie stelt nu veelplegers, die vaak in de fout gaan met een te zwaar beladen vrachtwagen, apart te bekijken. Samen met de RDW en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook met het CBR is contact. Gekeken wordt wat nodig is om te voorkomen dat een chauffeur opnieuw in de fout gaat. Dit omdat te zware vrachtwagens een gevaar zijn op de weg. Overleg is er nog over sluiproutes met wegbeheerders, om te proberen te voorkomen dat chauffeur die nemen om controles te ontlopen.