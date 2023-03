Politie krijgt voor de tweede week op rij melding van vuurwapen op Rotterdamse school

Verkeers­over­last in Numansdorp: ‘Kijk eens serieus naar een westelijke randweg’

‘U rijdt niet meer op de A29!’ Het is wel eens door de hoofden van enkele bewoners van de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp geschoten een ludiek bord neer te zetten bij de toegangswegen tot het dorp. De bewoners ervaren al decennia verkeersoverlast, maar de oplossing uit de ‘verkeersellende’ is gelukkig in zicht.