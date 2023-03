Politie houdt man uit Ridderkerk aan voor ram-actie met Audi op A15

Nog veel onduide­lijk over de laatste uren van Mogos (18), politie zoekt meer getuigen

Mijnsheerenland was in shock na de vondst van het levenloze lichaam van de 18-jarige Mogos Merke, maandagochtend 13 februari in een ondiepe sloot, parallel gelegen aan de Maasweg. Hoewel vooralsnog geen sprake lijkt van een misdrijf, is nog altijd veel onduidelijk over de laatste uren van zijn leven.