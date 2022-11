Politie houdt een persoon aan bij inval woningen Oud-Beijerland

update Deze Hoeksche Waardse ondernemer is superstij­ger in de Quote 500

Van plek 259 naar 63! De Hoeksche Waardse Henk de Jong geldt dit jaar als superstijger in de Quote 500, de woensdag gepresenteerde rijkenlijst van het gelijknamige tijdschrift. De in Westmaas geboren papierhandelaar zag zijn vermogen in een jaar tijd met liefst 275 procent groeien tot 750 miljoen euro.

