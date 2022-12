Met dit landschaps­plan krijgt de natuur een flinke oppepper: ‘Bijen moeten weer volop zoemen’

Net als in de rest van Nederland gaat het in de Hoeksche Waard slecht met de natuur. Zo is in nog geen dertig jaar driekwart van de insecten verdwenen, stellen onder andere raadsleden Basjan Niemansverdriet en Tania Heimans. Dat is vooral zorgwekkend omdat zoogdieren, vogels, planten en een deel van onze voedselproductie afhankelijk van insecten zijn.

