Politie controleert extra op asociaal rijgedrag bij Haringvlietbrug

Het was een opsteker voor de geplaagde automobilisten die dagelijks het Hellegatsplein over moeten: de verbreding van de linkerrijstrook naar 2,35 meter op de Haringvlietbrug. Zij kunnen eindelijk weer fatsoenlijk inhalen. Als dat tenminste al gaat met 50 kilometer per uur, want die maximumsnelheid is onwrikbaar wat betreft Rijkswaterstaat.

Omgevingsmanager Linda de Lange benadrukt dat haar werkgever Rijkswaterstaat blijft onderzoeken wat er meer mogelijk is als blijkt dat het lostrillen van de klemmen van het beweegbare deel van de brug ‘onder controle’ is. Een hogere maximumsnelheid behoort evenwel niet tot de mogelijkheden. ,,Het maakt voor het lostrillen van de klemmen een gigantisch verschil of het zware verkeer met 80 kilometer over de brug gaat of met 50. Ook als er 60 of 70 wordt gereden, is dat al een enorm verschil met 50.’’

De scheepvaart op weg naar het Haringvliet en het Hollands Diep heeft meer zicht op een ‘soepeler regime’. ,,We gaan van één brugdraai per week naar twee, op de vrijdag en zondag’’, zegt De Lange, terwijl het verkeer op de A29 achter haar soepel doorstroomt ,,Als het nieuwe vaarseizoen weer begint, in april, gaan we naar minimaal één keer per dag. Dat was voor de snelheidsbeperkende maatregelen zeven keer per dag. Dat alles hangt uiteraard af van de onderzoeken die we doen naar het lostrillen van de klemmen.’’

Volledig scherm Het verkeer onder rijdt de Hoeksche Waard in, het verkeer boven rijdt richting ‘Flakkee’ en Noord-Brabant. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Rijkswaterstaat hoopt dat de weggebruiker de Haringvlietbrug nieuwe stijl ‘zo snel mogelijk in zijn systeem heeft’. ,,Want het gaat twee jaar duren en als het sneller zou kunnen, zouden we dat absoluut doen. We hopen dat de situatie zich normaliseert. En niet zoals nu nog weleens gebeurt, dat automobilisten files proberen te omzeilen door bij een tankstation eraf te gaan en dan verderop meteen weer in te voegen. Dat is asociaal rijgedrag, waarop de politie al extra aan het controleren is.’’

