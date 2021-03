Plots een kudde schapen in je achtertuin: ‘Hier hoeft voorlopig niet gesnoeid te worden’

Hoeksche Waarders straks gevacci­neerd in eigen gemeente: prikloca­tie Oud-Beijerland 29 maart open

12 maart Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen zich eind deze maand in hun eigen gemeente laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD Zuid-Holland Zuid begint op 29 maart met prikken in sportcentrum De Boogerd in Oud-Beijerland.