Plofkraak bij juwelier in Oud-Beijerland: Vlaardinger (21) aangehouden

Update Gevechtshe­li­kop­ter van Koninklij­ke Luchtmacht uit Strijen vertrokken

De Apache gevechtshelikopter die dinsdagochtend een voorzorgslanding heeft gemaakt op de Groeneweg in Strijen is weer terug op vliegbasis Gilze-Rijen. De helikopter van de Koninklijke Luchtmacht moest noodgedwongen landen nadat er rookontwikkeling in de cabine was ontstaan.

26 juli