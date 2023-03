Plein in Rotterdam gaat op de schop, zo gaat het eruit zien: ‘Het wordt een visueel aantrekkelijk object’

En zó gaat het Prins Alexanderplein in Rotterdam er uitzien. Een paradijselijke plek, met bomen en struiken, met sfeervolle verlichting, dito klinkertjes en bedriegertjes, ofwel watersproeiers die tijdens warme zomers voor verkoeling zullen zorgen. Een stadsproject dat, volgens het nog niet openbare voorlopig ontwerp, het ‘pompend hart’ wordt van dit hele deel van Prins Alexander. Het project in vogelvlucht.

De voorgeschiedenis mag, zeker voor oosterlingen, bekend zijn. Het Prins Alexanderplein is nu nog een enorm tochtgat, geheel op Rotterdamse leest geschoeid (Blaak, Weena, Kruisplein), waar op winderige dagen de vouwen uit je broek waaien. Hoog, sfeerloos beton maakt deze plek saai en onpersoonlijk. Onveiligheidsgevoelens tieren hier welig, en de meeste mensen benen zo snel mogelijk door, om bij metrohalte Alexander of het treinstation te geraken.

Recreëren

Daar waar onze voorouders zich vooral bezig hielden met het winnen van turf, werd in de 19de eeuw een dijk aangelegd, waardoor een polder ontstond. Na aanvankelijk wat voorzichtige bebouwing, schoten na de oorlog met name flats en winkelcentra uit de grond. Groen was het sluitstuk op de begroting. Eerst een dak boven je hoofd en geld verdienen. Voor recreatie moet je elders zijn, in het Kralingse Bos of aan de Rotte. Te midden van al die ontwikkelingen lag het Prins Alexanderplein te treuren, want niemand gaf er om.

Tot nog toe, want de gemeente is onlangs aan het tekenen geslagen, en een hele trits ambitieuze eco-initiatieven rolde uit de pen. Het Hofplein, dat een groen en dynamisch stadsplein wordt. De Westblaak, die wordt omgetoverd tot een Blaakpark. Het Hofbogenpark, twee kilometer lang op en rond de voormalige Hofpleinlijn, het Nelson Mandelapark in de Maashaven, stadspodium Schouwburgplein, het Rijnhavenpark voor ‘rust en reuring’ plus het Getijdenpark Feyenoord, een rivieroeverpark voor natuur en cultuur.

Quote En dus het Prins Alexander­plein, dat gezien de grootscha­li­ge vergroe­ning best het Prins Alexander­park mag gaan heten

Postzegel

Quote Het wordt een visueel aantrekke­lijk object, dat ook vanuit de zuidoost­hoek voor extra volk kan zorgen op het plein Voorlopig ontwerp En dus het Prins Alexanderplein, dat gezien de grootschalige vergroening best het Prins Alexanderpark mag gaan heten. Want van alles en nog wat wordt daar met wortel en al in de grond gezet, zoals de Amerikaanse paardenkastanje, de els, iep en berk. Daarnaast komen heesters, bijvoorbeeld de lijsterbes en het krentenboompje. Verhoogde en verlaagde plantenbakken - die laatste dienen ook als waterberging - completeren deze fleurige postzegel, die zal kleuren als de regenboog met alle mogelijke tinten bloemen. De in Rotterdam onvermijdelijke betonnen randen zorgen voor extra zitplaats.



Een echte verrijking wordt de stenen vloer, die doet denken aan de kersverse bestrating op de Coolsingel. De oer-lelijke tegels gaan er uit, en worden vervangen door speelse, kleurrijke keitjes, van verschillend formaat. Voor de kenners: Lavaro, in diverse uitvoeringen, en Lisco. Een ware attractie worden de bedriegertjes in het midden - à la de Koopgoot en het Schouwburgplein - die op onhebbelijke momenten gaan spuiten, als komisch element.

Speelobject

En, om het feest compleet te maken, komen er meer terrasjes, waarbij die bij het sfeervolle etablissement Wilskracht als voorbeeld mogen gelden. Plus - schrik niet - het klim- en klauterfeest Polderbeest. ,,Dit speelobject heeft een attractieve uitstraling met een creatief karakter’’, zo valt te lezen. ,,Een object waarbij spelen en sculptuur hand in hand gaan voor verschillende leeftijdsgroepen. Het wordt een visueel aantrekkelijk object, dat ook vanuit de zuidoosthoek voor extra volk kan zorgen op het plein.’’

Wie denkt dat de eerste schop volgende week de grond in gaat, zal worden teleurgesteld: het kruipt allemaal nog voort in een slakkengangetje. Het voorlopig ontwerp wordt een definitief ontwerp, waarna het college van b en w er ergens deze zomer een klap op geeft. In 2024 zal de herinrichting starten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ja, betonnen randen, maar daar worden heel creatief zitjes van gemaakt. Voor de broodnodige recreatie. © Gemeente Rotterdam

Volledig scherm Wat een jolijt. Met in het midden van het plein de bedriegertjes, die te pas en te onpas water spuiten. © Gemeente Rotterdam

Volledig scherm Een eerste schets van het Polderbeest. Een 'speelobject met een creatief karakter'. © Gemeente Rotterdam/ontwerpbureau CARVE

Volledig scherm Tot dusver kwam de stad niet verder dan het blauw verven van het Prins Alexanderplein. Ook niet echt een lumineus idee, zo blijkt. © Frank de Roo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.