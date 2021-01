Plan voor klimpark met horeca in bos op Schuring wekt onrust bij omwonenden: vrees voor overlast

‘Heinenoor­ders voelen zich buiten spel gezet bij plannen zonnepark’

13 januari Verschillende Heinenoorders spraken dinsdagavond in tijdens de gemeenteraadsvergadering om hun ongenoegen te uiten over de manier waarop het zonnepark, dat volgens de plannen moet komen ten westen van de Heinenoordtunnel, is aangekondigd. ,,Het gebrek aan participatie is ons in het verkeerde keelgat geschoten. Bewoners voelen zich buiten spel gezet.’’