Piet en Maria verhuisden voor de rust, maar wonen nu dicht bij windpark: ‘Vergelijk het met een stofzuiger’

Booteigena­ren ten einde raad na diefstal: ‘Je hebt niet zomaar een nieuwe bij elkaar gespaard’

Het is het gesprek van de dag onder waterrecreanten: de recente diefstallen van plezierboten. De laatste jaren stijgt het aantal diefstallen, en vooral in de zomer slaan de dieven toe. ,,Een handelaar vertelde mij dat ze snel de haven uit worden getrokken en meteen in een container worden gezet, voor de export of om te strippen.’’

29 juli