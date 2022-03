Petra breidde het agrarische familiebedrijf uit en streed tegen huidkanker: ‘Een bijzonder heftige tijd’

Op dit moment maakt de familie Commijs met ongeveer een derde van de melk van hun koeien eigen zuivelproducten als vla, yoghurt en ijs. Die worden door twee bezorgwagens twee keer per week naar 45 verkooppunten (lees: vooral supermarkten) in Zuid-Holland gereden. En de familie wil dat dit méér wordt. Het boerenbedrijf aan de Zwanegatsedijk in Maasdam is het zenuwcentrum van Hoeksche Zuivel.