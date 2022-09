Petitie tegen huizen in het Bos van Los: ‘We leven nu in een totaal andere tijd dan tien jaar geleden’

Twee leerlingen van CSG Willem van Oranje verliezen vader door drama Zuidzijde

De vader van twee leerlingen van CSG Willem van Oranje is omgekomen bij het drama in de buurtschap Zuidzijde. Daarom hangt de vlag de komende dagen halfstok op beide locaties, is de stilteruimte op de locatie Zoomwijck de hele week geopend en bieden de mentor, de conrector en de vertrouwenspersonen hulp aan de leerlingen die daar behoefte aan hebben.

29 augustus