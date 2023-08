Peter zit op een rood-witte wolk nu Sparta bovenaan staat in de Eredivisie: ‘Wat een tijd om mee te maken’

Vlak voor verjaarda­gen belandt stel door botsing op de ic: ‘Wil het graag uitleggen, maar kan het niet’

Het is volgens de verkeerspolitie een ‘wonder’ dat er geen doden zijn gevallen bij een frontale botsing op de N217 in Nieuw-Beijerland. De zwaargewonde slachtoffers stonden vrijdag in de rechtbank voor het eerst oog in oog met de veroorzaker: Ton van P. (32). De Gouwenaar zat achter het stuur na drank en drugs te hebben genuttigd, maar zegt niks meer te weten. ,,Ik begrijp het zelf ook niet.’’