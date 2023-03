Peter wachtte jaren op donorhart, cruciale telefoontje negeerde hij bijna: ‘Zag geen nummerherkenning’

Een bevalling na 26 weken: voor het oog van de camera vocht Edith (940 gram, 27 cm) voor haar leven

Een reuzenhand ligt over het lichaampje. Edith, dan net een paar dagen oud en extreem vroeg geboren, ligt op de borst van haar vader. Her en der slangetjes, gestoken in een dun, bijna doorschijnend huidje. Maar Edith is wel een van de ‘hoofdrolspelers’ in het nieuwe tv-programma Handen aan de couveuse. ,,Als het niet goed zou aflopen, hadden we toch mooie herinneringen.”