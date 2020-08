Pechvogel Samantha weer aan de slag in kapsalon: ‘Voelt goed dat ik weer kan werken’

Op de foto met zonnebloe­men in Goudswaard: ‘Met dit idee willen we een vakantiege­voel creë­ren’

11 augustus Wie deze zomer een vrolijke foto in een zonnebloemveld wil maken, hoeft niet per se af te reizen naar Frankrijk of Spanje. In het zonnebloemveld van de boeren van Verse Boerderij Friet aan de Vaartweg in Goudswaard staat een grote, houten fotolijst, waar mensen een ‘originele’ foto kunnen maken.