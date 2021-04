Pascal klapte met zijn scooter op een hert en lag urenlang zwaargewond op de grond: ‘Echt bizar’

Strijense Reno (17) toegelaten op prestigieu­ze chef-kok-opleiding: ‘Ik volg mijn hart, ook in coronatijd’

23 april Chef-kok in spe Reno van Kralingen (17) uit Strijen kan zich helemaal gaan richten op zijn culinaire carrière. Hij is aangenomen op de prestigieuze Cas Spijkers Academie in Breda. ,,Ik volg mijn hart, dit is wat ik wil.’’