Partij voor de Dieren: stikkende vissen in de Schie niet alleen door rottende bladeren

Aanleiding is de bijna-vissterfte eind vorig jaar, ter hoogte van de Zestienhovensekade, toen bewoners zo’n zeventig vissen hebben gered die naar adem hapten. Door de vissen over te scheppen in een kano met fris water bleven de vissen in leven, meldde Open Rotterdam. De zender meldde verder dat het Hoogheemraadschap Delfland constateerde dat er sprake was van een zuurstoftekort vanwege rotte bladeren in het water. Een woordvoerder laat nu weten dat een dag later het zuurstofpeil weer op orde was, en dat het water van De Schie ververst wordt.