Parkeeroverlast bij strand Nesselande bron van ergernis: ‘Waarom wordt er niet bekeurd?’

Drie dagen feest in Oud-Beijerland: ‘Evenemen­ten op zondag zijn niet meer tegen te houden’

Wie van een feestje houdt en echt niets wil missen, zit in Oud-Beijerland goed. Amper bekomen van de Spuidag dienden zich in het dorp weer nieuwe evenementen aan. Ook op zondag. En daar is nu juist veel om te doen.