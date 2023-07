Parkeergarage WTC Rotterdam krijgt een metamorfose: 400 m² aan planten en bloemen

Rotterdam van Toen Het ultieme vakantiege­voel en eindeloze dagen vol waterple­zier: hier vierde Zuid vroeger de zomer

Wat een heerlijk jeugdsentiment spat er van onze raadplaat. Het ultieme vakantiegevoel van buiten in de zon en eindeloze dagen vol waterplezier. Hier vierde Zuid de zomer. De kleintjes in het kikkerbad, opgeschoten jeugd hangend op de tribunes of duikend van de 10 meter-plank. En nee, dat ging niet altijd goed.