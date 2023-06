Overwegend bewolkt weer in Hoeksche Waard vanmiddag en vanavond

Roxanne ontdekt gat in de markt met moestuin­les­sen: ‘Peuters vinden het superleuk’

Roxanne Buschman (30) heeft een klein gat in de markt ontdekt: moestuinlessen, zoals ze die zelf noemt. En ze vinden meteen gretig aftrek. ,,Lekker bezig zijn in de natuur is goed voor elk. Het helpt je ontspannen en bewegen. En het vergroot je concentratievermogen, geheugen en immuunsysteem.”