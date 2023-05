Overval op tankstation in Rotterdam-Zuid

Man en vrouw betichten elkaar van huiselijk geweld: ‘Een trieste situatie, vooral voor mijn kind’

Samen zitten ze in het verdachtenbankje. Met hun twee advocaten in het midden. Twee echtgenoten uit Nissewaard, die na een ruzie over en weer aangifte deden van huiselijk geweld. ,,Ik wilde een doorbraak forceren door de politie te bellen’’, zegt de man. ,,Ik had niet verwacht dat we beiden in de gevangenis zouden komen en nu ook nog eens voor de rechtbank.’’