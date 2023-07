Overleden persoon aangetroffen in opslagbox van Barendrechtse flat

Elftal van FC Dordrecht krijgt vorm, maar middenveld wordt nog versterkt: ‘De concurren­tie is groot’

Op een kleine drie weken van de competitiestart thuis tegen NAC Breda neemt de beoogde basiself van FC Dordrecht duidelijke vormen aan, zo is na het oefenduel met Al Nasr (0-1) wel duidelijk. Er is echter ook behoefte aan versterking op het middenveld en die is in aantocht.