Overlastgever Strijen mag vader niet meer thuis opzoeken na doodsbedreigingen en vernielingen

Ladygang­ster (34) die aan touwtjes zou trekken bij reeks ontploffin­gen in regio Utrecht op vrije voeten

De 34-jarige Rotterdamse die de spil zou zijn achter explosies in woonwijken in Tienhoven en Hoef en Haag mag haar proces in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie ziet de verdachte, die in de criminele wereld ladygangster wordt genoemd, als één van de hoofdverdachten in het onderzoek, maar zelf ontkent ze haar rol met klem.