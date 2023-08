Overal steken oranje sprieten uit de grond, maar juich niet te vroeg over glasvezel

Ismail Yildirim in onzeker­heid: ‘Als er ook bij mij hartklach­ten zijn, is er maar één optie en dat is stoppen’

De nieuwe zaterdagderdeklasser GSC/ODS liet in de oefenwedstrijd bij EBOH (3-2 nederlaag) een goede eerste indruk achter, mede dankzij de impulsen van Ismail Yildirim. De 33-jarige aanvaller uit Dordrecht verkeert echter in onzekerheid over zijn voetbaltoekomst, omdat de hartklachten waardoor zijn broertje Bedirhan (22) begin dit jaar moest stoppen erfelijk zijn.