Over de oprichters van de eerste Voedselbank is een boek geschreven: ‘Het is geen hallelujah-verhaal’

De uitreiking van het boek is in het voormalige fabrieksgebouw van Unilever aan de Nassaukade. Waarom daar? ,,Daar is het hele avontuur begonnen. Unilever was de eerste grote leverancier die we hadden binnengehaald. We kregen voedsel als rookworsten en blikken soep uit de overproductie of dat tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanzat. Daar kwamen we een paar jaar geleden Robertjan tegen. Hij wilde alles van ons weten en kwam zodoende op het idee een boek te schrijven.”

Waar gaat het over?

,,Het gaat over waar we vandaan komen; we hebben twee totaal verschillende achtergronden. Ik kom uit Amsterdam, Sjaak is Rotterdammer. We zijn 51 jaar getrouwd dus dat zegt wel dat Amsterdam en Rotterdam goed samen kunnen gaan. Ook worden onze jeugd en de hobbels die we in het leven hebben moeten nemen, beschreven. Het is geen hallelujah-verhaal.”