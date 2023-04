Oumaima en Jacoliene mogen de koning ontmoeten in Rotterdam: ‘Dit had ik nooit verwacht’

Jubileren­de hockeyclub begon ooit op campingter­rein: ‘Speelden tussen caravans en tenten’

Het verleden en het heden komen dit weekend samen in Mijnsheerenland als honderden (oud-)leden het lustrumfeest van HC de Hoeksche Waard vieren. Lex Wensink (78) en Edward van der Velden (58) halen alvast herinneringen op. Over De Luie Man, hockeyen tussen caravans en tenten, en ballen witten in een gaspannetje.