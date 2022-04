Oudere lhbti’ers: kom proosten in de Roze Salon in Oud-Beijerland

De Hoeksche Waard krijgt een Roze Salon: een mogelijkheid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners van 50 jaar en ouder om een hapje en drankje met elkaar te doen. De allereerste editie is op 6 mei in de Open Hof in Oud-Beijerland. Roze50+ Zuid-Holland-ambassadeur Jan Derksen-Wynn legt uit.

Waarom dit initiatief?

,,Heel simpel: 7 procent van de mensen is lhbti en we hebben 88.000 inwoners, dus reken maar uit. De bevolking vergrijst, de tijd is er rijp voor. Daarbij is Hoeksche Waard een regenbooggemeente geworden, wat inhoudt dat ze in haar beleid rekening moet houden met de lhbti-gemeenschap. Daarom heeft Roze50+ nu budget om dit op te starten.’’

Hoe vaak wordt de Roze Salon gehouden?

,,Iedere twee maanden in de Open Hof, een lhbti-vriendelijke kerk, op een vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur. Als er voldoende belangstelling is, doen we het een keer in een ander dorp.’’

U en uw man Marc Wynn-Derksen zijn ook druk met Tour d’Amour. Wat is dat?

,,Een gratis voorstelling die op 11 mei wordt gespeeld in het Wijckplein in Oud-Beijerland. Auteur Eveline van de Putte neemt die avond de bezoekers mee in de belevingswereld van lhbti-ouderen met hulp van de levensverhalen die zij optekende in haar boeken. Dragqueen Victoria False van 70+ treedt op. Wie wil komen kijken, moet zich even aanmelden via 088-7308900. Daarnaast hebben we ouderenzorgpersoneel uitgenodigd, omdat we meer begrip en bekendheid willen kweken voor oudere lhbti’ers. Zie het als een positieve manier van lawaai maken.’’

Is er dan weinig of geen begrip?

,,Mensen hebben vaak niet door dat iemand anders geaard is. We zien ook dat 70 procent van de lhbti’ers die thuiszorg krijgen of in een verzorgingshuis belanden, terug de kast ingaat. Deels omdat ze zélf aannemen dat het een probleem is voor zorgverleners of medebewoners, maar er is ook sprake van onbekendheid met de roze gemeenschap.’’

