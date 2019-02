Oud-Beijerlander (35) stal slipjes van waslijn: ‘Bedankt voor het lenen’

Lokalen Hoeksche Waard willen overal pinautoma­ten

21 februari De fractie van Lokalen Hoeksche Waard wil graag in elk dorp of buurtschap op het eiland een pinautomaat die 24 uur per dag bereikbaar én in werking is. Raadslid Mireille Louwerens van de coalitiepartij heeft dat verzoek neergelegd bij het college. ,,Op dit moment zijn er plaatsen waar geen automaten zijn. Wij vragen het college om de mogelijkheden te bekijken of in alle kernen een pinautomaat geplaatst kan worden.''