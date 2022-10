Oud-Beijerland uit alsnog onvrede over komst asielzoekers: ‘We zijn compleet overvallen’

Bijeen­komst tegen ondermij­nen­de criminali­teit leert onderne­mers onder andere hoe een drugslab ruikt

Criminelen maken voor illegale activiteiten regelmatig gebruik van legale bedrijven en diensten. Zo werd onlangs in een bedrijfspand in De Bosschen in Oud-Beijerland nog een grote drugsvangst gedaan. Zoiets noemen ze ‘ondermijning’ en komt vaker voor dan gedacht. Ook in de Hoeksche Waard.

25 september