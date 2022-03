Oud-Beijerland heeft nieuw evenement: op deze datum vindt eerste editie Harbour Fest plaats

Oud-Beijerland heeft dit jaar een nieuw evenement op de kalender staan: op zaterdag 11 juni is de eerste editie van het Harbour Fest gepland. Het evenement neemt de plek in van de tot traditie uitgegroeide Spuidagen, die in 2019 de 23ste editie beleefden.

De Spuidagen waren voor de coronapandemie een 'zekerheidje’ op de Oud-Beijerlandse evenementenkalender. Mede-organisator Janine Kats gaf echter in 2019 al aan dat het organiseren van het evenement steeds lastiger werd: ,,Een selectie maken van (nieuwe) nautische zaken voor de braderie is best lastig. We zijn altijd op zoek, we willen het leuk houden. We willen geen standaard braderie worden met bijvoorbeeld telefoonhoesjes’’, liet zij destijds optekenen.

Vernieuwde weg

Wat dat betreft gaat het Harbour Fest verder op de vernieuwende weg die bij de laatste editie van de Spuidagen werd ingeslagen met de introductie van de Ibiza Market, waarbij standhouders veelal kleine webshopeigenaren zijn die een uniek, vaak handgemaakt aanbod uitstallen in hun kraampjes. Organisator Nezz Events, dat ook in Willemstad, Zevenhuizen en Oostvoorne Ibiza Markets in evenementvorm neerzet, trekt de lijn van drie jaar geleden door en tovert het havengebied in het centrum van Oud-Beijerland in een grote Ibiza Market-plek om. Waarbij de bezoekers de gelegenheid krijgen om lekker te shoppen en te relaxen. Dat alles met een knipoog naar Ibiza.

Maar er is meer op 11 juni. Naast de Ibiza Market is er ook een ‘Vintage Market’ en is het marktterrein gevuld met foodtrucks met de meest uiteenlopende culinaire hoogstandjes. Dat alles wordt gelardeerd met leuke muziek én een kinderplein (met een poppenkast, schmink, ballonbouwer, circusattributen en entertainment). Juni draait sowieso op een maand vol gezelligheid uit: twee weken na het Harbour Fest vindt het Korenfestival in Oud-Beijerland plaats.

