Orkun Kökcü ontevreden na remise in Polen: ‘We waren niet aan het lachen in de kleedkamer’

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League-ontmoeting tussen Sjachtar Donetsk en Feyenoord eindigde in een 1-1-gelijkspel . Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü gaf aan dat hij niet blij is met het resultaat, maar nog altijd vol vertrouwen is om de kwartfinaleplek in de return in de Kuip veilig te stellen.

De 22-jarige Turk was erg ontevreden over het verloop van de wedstrijd: ,,Ik denk dat we aan de bal weinig creëerden in de eerste helft, maar meer in de tweede helft en dan moet die hangen. We moeten echt een keer 3-0 voor komen zodat we niet negentig minuten gas hoeven te geven.”

De middenvelder weet waar het aanvallend mis ging: ,,Alleen zij maken de zestien klein en dan moet je proberen de organisatie te breken. Nu houden we het spannend en komt Sjachtar zelf op 1-0 uit een corner. We geven niets weg op die goal na.” Hij weet niet wat er bij de tegengoal fout ging: ,,Die moeten we analyseren en het (de cornersituatie, red.) beter neerzetten.”

Quote We gaan er in de Kuip volle bak op Orkun Kökcü

,,Elke week komen we achter of krijgen we het moeilijk, we moeten sneller proberen die kansen af te maken”, vervolgde de aanvoerder van Feyenoord. ,,Er is zeker geen tevredenheid over het gelijke spel. Wij waren niet aan het lachen in de kleedkamer.” Van een flinke baalstemming was dus wel degelijk sprake: ,,We waren beter aan de bal en hadden de kansen moeten afmaken. Het is zuur dat we niet met een overwinning van het veld stappen.”

Feyenoord speelt de return thuis in de Kuip met het eigen publiek. ,,We gaan er volle bak op. Natuurlijk hebben we daar vertrouwen in, dat hebben we altijd in thuiswedstrijden. Toch blijft het vervelend dat we niet met een voorsprong aan het tweede duel kunnen beginnen.”

Arne Slot gaf de groep mee dat er voornamelijk vrouwelijke journalisten waren waarvan familieleden aan het front strijden. Ook Kökcu kwam deze journalisten tegen: ,,Je spreekt dan mensen die hele andere zorgen hebben dan voetbal en dat is verschrikkelijk.”

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.