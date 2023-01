Oranjeverenigingen maken zich op voor hun jaar: ‘Leuk als-ie komt, maar het zal wel druk worden’

,,Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat het Oranjefeest elk jaar drukker wordt, het is een beetje de vraag of we een grote toeloop van mensen wel aankunnen. We houden het Oranjefeest op Koningsdag voor onze leden in Kralingen, maar andere Rotterdammers zijn natuurlijk ook welkom. ’s Ochtends is er een optocht van kinderen met zelf versierde papieren kronen op en een fanfare die langs verzorgingstehuizen gaat. Zo betrekken we ouderen bij het feest. Daarna doen we allerlei oud-Hollandse spelletjes zoals kippen vangen. Ook staan er de hele dag koffiebarretjes en zijn er versnaperingen zoals kadetjes en frietjes. Bovendien is er een vrijmarkt in het Park Rozenburg, maar die valt buiten onze organisatie.”