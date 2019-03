Opvolger van burgemeester Van der Velden moet op hem lijken. Of een vrouw zijn

Kees Dam wil na zijn wonderbaar­lij­ke genezing van kanker vooral voor gezin zorgen

13 maart Zijn arts in Nederland vertelde Kees Dam in oktober dat hij nog drie tot vijf maanden had. Die periode is verstreken, maar de Nieuw-Beijerlander (50) leeft en hoe! Dankzij een geslaagde inzamelingsactie die een dure behandeling in Amerika mogelijk maakte, is Dam kankervrij. ,,De Heere heeft wegen geopend.’’