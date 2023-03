Opticien in Hillegersberg jaar na mislukte overval opnieuw doelwit van gewapende overvallers

De overvallers kwamen rond 16.40 uur de winkel binnen, waarbij volgens een politiewoordvoerder vermoedelijk in de lucht is geschoten. Of er iets is buit gemaakt, is onduidelijk.

Rond het tijdstip was het druk in de omgeving van de Weissenbruchlaan. Veel mensen waren getuige van de gewapende overval. Mede daardoor konden agenten niet veel later drie verdachten aanhouden op de Terbregseweg, niet ver van de opticien. Met getrokken vuurwapens werden de verdachten uit hun vluchtauto gepraat. Het voertuig is in beslag genomen, evenals het vuurwapen. Bij de overval is niemand gewond geraakt.