Oproep om vlag halfstok te hangen in Goudswaard op dag van begrafenis slachtoffers truckdrama

De beheerders van de Facebookgroep Costa del Spui, de camping- en kampeerplek en het strandje in Goudswaard, hebben een oproep gedaan om zaterdag in alle straten van het dorp de vlag halfstok te hangen. Dit als teken van medeleven met de familie, nabestaanden en andere getroffenen die in Goudswaard de begrafenis van vier dodelijke slachtoffers van het ‘truckdrama’ in Zuidzijde bijwonen.

De afscheidsdienst van moeder Joke (75) uit Zuidzijde, haar zoon Pieter-Joost (41) met zijn echtgenote Diana (28) en hun ongeboren kindje Karolina uit Goudswaard begint zaterdag om half elf in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Vaartweg in Goudswaard.

Week van rouw

De gemeente Hoeksche Waard heeft maandag een week van rouw afgekondigd, waarbij de vlaggen bij de gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Maasdam dag en nacht halfstok hangen. Een initiatief dat massaal navolging kreeg op het eiland. Zo zette bijvoorbeeld ook de Stichting Molens Hoeksche Waard de tien molens die ze in beheer heeft in de rouwstand: de wieken dus niet helemaal in het midden, maar iets naar rechts en in de richting van het Nieuw-Beijerlandse buurtschap.

Ook bij de voetbalclubs hangt de vlag halfstok, zijn eventuele geplande festiviteiten gecanceld en wordt elke thuiswedstrijd gestart met een minuut stilte om medeleven te betuigen. Door de organisatoren is op de uitgaansagenda een streep gehaald door ‘hun’ evenementen. Piershil Open Air, het Dorpsfeest in Westmaas, de Oogstdag op Tiengemeten, de Aardappeloogstdag van Bram Ladage in Numansdorp en het Septemberfeest in het Numans-Dorps-huis zijn allemaal geschrapt.

