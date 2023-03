Opnieuw twee uithalers op de Maasvlakte in de kraag gevat

Geen ouderwetse ambulance maar cabrio voor gewonde wielren­ners: ‘Is volledige first responder’

Niet met een ambulance, maar met een cabrio gewonde wielrenners helpen tijdens wielrenwedstrijden? Nee, het is geen 1 aprilgrap. Vanaf komend wielrenseizoen rijdt het Star of Life Team (een stichting die samenwerkt met de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en die hulpverlening verzorgd tijdens sportevenementen) met een nieuwe cabrio mét ambulance striping. ,,De cabrio is een volledige first responder”, legt voorzitter Ruud Koornstra uit.