Opnieuw explosie bij tabakshop aan de Vierambachtsstraat

Boer bijt zich vast in kwestie over sloot: ‘Als ik me erbij neerleg, dan zit ik er ook mijn hele leven mee’

Waterschap Hollandse Delta probeert volgens de Klaaswaalse akkerbouwer Gerard den Hartigh met een truc een sloot in handen te krijgen die op zijn land ligt. Dit zei de agrariër donderdag bij de Raad van State waar hij naar toe is gestapt. Volgens Den Hartigh gaat het waterschap de sloot vervolgens verkopen aan zijn buurman. ,,Hollandse Delta is dus een soort makelaar geworden’’, zei hij.