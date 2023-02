Opnieuw drie uithalers aangehouden in de Waalhaven

De minderjarige verdachte had al een gebiedsverbod omdat hij eerder was aangehouden als uithaler. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.



Uithalers worden op haventerreinen ingezet om containers open te breken en daar drugs uit te halen. Dit jaar zijn er in totaal al 42 uithalers aangehouden in het Rotterdamse havengebied. De jongste verdachte was 14 jaar. Als het aan de douane ligt, moet er in strijd tegen drugsuithalers één zwaarbewaakt havengebied komen, waar alle risicocontainers gescand worden.