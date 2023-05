Opluchting bij HC Rotterdam na late treffer: ‘Dat was ook absoluut verdiend’

Dorp hunkert naar weg om doorgaand verkeer te weren, maar provincie wil niet meebetalen

Alwéér een kink in de kabel in het dossier rond de randweg in Klaaswaal. Het dorp hunkert al jaren naar een weg die het doorgaand verkeer over de Molendijk moet tegengaan. Maar naar nu blijkt, wil de provincie Zuid-Holland helemaal niet meebetalen aan een nieuwe weg langs het dorp.