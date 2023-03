Opkomst in Rotterdam meer dan 18 procent, ook JA-21 leider Eerdmans brengt zijn stem uit

Nieuwe brugklep Haring­vliet bijna klaar, maar CDA opteert weer voor een tunnel: ‘Hebben we meer aan’

Terwijl op de Hollandia werf in de Krimpense Stormpolder momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe brugklep over het Haringvliet, gooit het CDA in zowel de Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee andermaal de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok. Zij organiseerden vrijdagmiddag een meeting om nogmaals te pleiten voor een tunnel tussen beide eiland in plaats van een brug.